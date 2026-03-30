В Кремле заявили, что на повестке дня нет темы мобилизации

Тема объявления всеобщей мобилизации в России не стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такой темы нет на повестке дня», – сказал представитель Кремля журналистам, комментируя заявление президента Финляндии Александра Стубба, допустившего объявление в России всеобщей мобилизации.

Напомним, 27 марта зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации. По его словам, тех, кто заключил контракт с Минобороны о несении военной службы в зоне проведения специальной военной операции, достаточно для выполнения всех боевых задач.

Медведев добавил, что с начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек, не учитывая добровольцев.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

