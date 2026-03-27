Медведев заявил об отсутствии необходимости в новой мобилизации

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации. По его словам, тех, кто заключил контракт с Минобороны о несении военной службы в зоне проведения специальной военной операции, достаточно для выполнения всех боевых задач.

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», – заявил Медведев в ответ на соответствующий вопрос РИА «Новости».

Политик добавил, что с начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек без учета добровольцев.

Зампред Совбеза РФ обратил внимание на то, что речь идет о масштабной прибавке военнослужащих, которые уже прибыли непосредственно к местам несения военной службы. «То есть они зачислены в войска и в настоящий момент защищают нашу страну», – указал Медведев. Он напомнил, что в 2025 году в Вооруженные силы России было набрано более 400 тысяч контрактников.

Москва, Наталья Петрова

