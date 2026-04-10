Путин объявил пасхальное перемирие, Зеленский согласился поддержать прекращение огня

Президент России Владимир Путин вчера вечером объявил временное перемирие в связи с предстоящим празднованием Пасхи. Режим прекращения огня будет действовать с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля. Москва рассчитывает, что украинская сторона последует примеру России, сообщил Кремль. Владимир Зеленский после объявления российским лидером пасхального перемирия заявил о готовности Киева действовать зеркально.

Президент РФ отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову на период перемирия остановить боевые действия на всех направлениях. При этом войскам предписано быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника и любые его агрессивные действия.

Зеленский поддержал пасхальное перемирие, объявленное Путиным, сообщив, что Украина готова к прекращению огня.

«Мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно», – заявил глава киевского режима в своем телеграм-канале.

В 2025 году президент РФ Владимир Путин также объявлял пасхальное перемирие в зоне спецоперации. Тогда Россия приостанавливала боевые действия на 30 часов – с 18:00 19 апреля до 0:00 21 апреля. Глава российского государства заявлял, что Москва исходит «из того, что украинская сторона последует нашему примеру». Украина приняла предложение России. Однако в итоге ВСУ сорвали пасхальное перемирие – в период объявленного Россией превращения боевых действий украинские войска допустили почти 5 тысяч нарушений «режима тишины».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube