Кремль: СВО будет продолжаться, пока Зеленский не примет решение о мире

Специальная военная операция будет продолжаться после истечения срока пасхального перемирия до принятия политических решений Владимиром Зеленским о мире с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, достижение мирного соглашения возможно в короткие сроки при наличии соответствующей воли.

Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в достижении устойчивого мира, который может наступить, когда будут обеспечены ее интересы и достигнуты те цели, которые ставились с самого начала СВО.

«Это можно сделать буквально в режиме «сегодня». Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло», – сказал Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

«До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечению срока перемирия будет продолжаться», – заявил он.

Представитель Кремля прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что сейчас переговоры вокруг Украины сосредоточены на споре о «нескольких квадратных километрах». Песков заявил, что территориальные разногласия Москвы и Киева заключаются «в считанных километрах», отметив, что России осталось освободить 18-17% ДНР для выхода на административные границы. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин говорил об этом более года назад и добавил, что российские войска продолжают продвигаться вперед.

Песков при этом заявил, что после выхода ВС РФ к границам новых территорий начнутся сложные, скрупулезные и небыстрые переговоры. По его словам, предстоит определить все детали урегулирования конфликта с украинской стороной.

Президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до окончания дня 12 апреля. Российским войскам предписано остановить боевые действия, а также быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны Украины. Зеленский пообещал, что Украина «будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально».

По информации Минобороны России, ВСУ нарушили перемирие уже 1971 раз.

Москва, Наталья Петрова

