Минобороны подвело итоги пасхального перемирия – почти 2000 нарушений со стороны Украины

Минобороны России заявило, что Украина нарушает перемирие, объявленное по случаю Пасхи.

«Всего в период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

Несмотря на объявление пасхального перемирия, ВСУ минувшей ночью трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области, заявили в Минобороны. Все атаки отражены.

«Также сорваны четыре попытки выдвижения противника на позиции наших войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики», – добавили в ведомстве.

ВСУ атаковали двумя беспилотниками Курскую и Белгородскую области, ранения получили мирные жители, в том числе ребенок, указали в Минобороны.

Украинские войска запустили два беспилотника по Курской и Белгородской областям, ранены мирные жители, отметили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего с начала перемирия ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории России и позиции российских войск из реактивных систем залпового огня, орудий артиллерии, танков и минометов, нанесли 1329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 различных боеприпасов.

В то же время в Минобороны заявили, что все группировки российских войск в зоне специальной военной операции с 16:00 мск 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось в 16:00 мск 11 апреля и будет действовать до исхода дня 12 апреля. Российским войскам поручено остановить боевые действия, а также быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Украина «будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально».

Москва, Наталья Петрова

