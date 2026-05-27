Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще двум-трем годам боевых действий. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на правительственные источники.

По словам собеседников издания, власти Украины не видят причин, чтобы не воевать. «Как бы плохо все ни выглядело, мы справимся», – заявил один из источников в украинской разведке.

В статье утверждается, что Украина выживет несмотря на то, что будет «запятнана милитаризмом и военной коррупцией».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что конфликт на Украине близится к завершению. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что для прекращения огня и начала полноформатных мирных переговоров по украинскому урегулированию ВСУ должны покинуть Донбасс и другие регионы России.

На прошлой неделе в МИД РФ сообщали, что Москва не получала от Киева сигналов к возобновлению мирных переговоров. При этом стороны активно работают над решением гуманитарных задач, включая обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и воссоединение семей.

