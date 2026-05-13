Кремль назвал условие для прекращения огня и начала полноформатных переговоров с Украиной

Для прекращения огня и начала полноформатных мирных переговоров по украинскому урегулированию ВСУ должны покинуть Донбасс и другие регионы России. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов», – сказал представитель Кремля.

После этого, продолжил Песков, «наступит прекращение огня и стороны спокойно могут заняться переговорами». По его оценке, эти переговоры «неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей».

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что российская сторона продолжает постоянный диалог с американцами через имеющиеся каналы. Поскольку США выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороной, указал Песков.

На уточняющий вопрос журналиста, входят ли в число регионов РФ Запорожская и Херсонская области, Песков рекомендовал ему «перечитать заявление президента Путина в Министерстве иностранных дел».

Напомним, в июне 2024 года на встрече с руководством МИД России Владимир Путин озвучил условия прекращения огня в украинском конфликте и возврата к мирным переговорам. В их числе – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; признание новых регионов субъектами РФ; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан.

В марте в Кремле заявили о паузе в трехсторонних переговорах по Украине с Участием США, отметив, что у «американцев есть другие приоритеты» и Москва «это понимает».

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский конфликт близится к завершению. «Багаж наработок в плане мирного процесса <…> позволяет говорить о том, что близится действительно завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится», – прокомментировал Песков слова главы российского государства накануне.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

