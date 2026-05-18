МИД: Киев не посылал сигналов о возобновлении переговоров с Россией

Москва не получала от Киева сигналов к возобновлению мирных переговоров. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали», – сообщил дипломат «Известиям».

При этом Галузин призвал главу киевского режима Владимира Зеленского отдать ВСУ приказ «прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, российских регионов», чтобы создать условия для результативных переговоров.

«Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы», – заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Галузин подчеркнул, что подход Москвы основан на устранении первопричин украинского кризиса и договоренностях, достигнутых в Анкоридже между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе прошлого года.

В то же время замминистра отметил, что Москва и Киев активно работают над решением гуманитарных задач, включая обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и воссоединение семей.

Напомним, 7-8 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров посетил США. Как заявлял Зеленский, Умеров обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером «активизацию дипломатического процесса». В частности, стороны обсуждали возможные форматы переговоров на высшем уровне для завершения российско-украинского конфликта.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для прекращения огня и начала полноформатных мирных переговоров по украинскому урегулированию ВСУ должны покинуть Донбасс и другие регионы России.

Москва, Наталья Петрова

