ВС РФ взяли под контроль два села в Запорожской и Харьковской областях

Российские войска установили контроль над селами Гранов в Харьковской области и Воздвижевка в Запорожской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт Гранов, расположенный на границе с Белгородским районом Белгородской области, был взят подразделениями группировки войск «Север». На Харьковском направлении нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Рубежное и Старица. В Сумской области бойцы группировки поразили формирования ВСУ и теробороны у Толстодубова, Храповщины, Иволжанского, Краснополья и Катериновки.

Воздвиженку в Гуляйпольском районе Запорожской области освободили бойцы группировки «Восток», продолжив продвигаться в глубину украинской обороны. На этом направлении российские силы атаковали неприятеля в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривное, Долинка Запорожской области. Кроме того, удары по ВСУ нанесены у Покровского и Гавриловки Днепропетровской области.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ объектам энергетики, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 144 районах.

Подразделения ПВО за сутки сбили три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, пять управляемых авиабомб и 285 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

