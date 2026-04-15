Экс-генсек НАТО допустил гибель альянса в ближайшие 10 лет

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил развал военного блока в ближайшие 10 лет. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV2.

Столтенберг отметил, что президента США Дональд Трамп еще во время своего первого срока предсказывал выход Штатов из НАТО. Однако пока эти угрозы не воплотились в жизнь.

«Но это не закон природы, согласно которому НАТО должно существовать вечно. Не существует нерушимого правила, согласно которому НАТО должно просуществовать следующие 10 лет», – отметил экс-генсек альянса.

Столтенберг добавил, что никто не может с точностью предположить, насколько высока вероятность воплощения в жизнь сценария американского лидера, но призвал относиться серьезно к его заявлениям.

Ранее Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку в иранской военной операции, в том числе по взятию под контроль Ормузского пролива. В начале апреля он заявил о вероятном выходе своей страны из состава Североатлантического альянса.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

