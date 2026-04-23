В Кремле посоветовали не верить слухам о перестановках в кабмине РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить слухам о возможных перестановках в правительстве после критических замечаний Владимира Путина о состоянии российской экономики.

«Это традиционная забава в телеграм-каналах. Не верьте!», – сказал представитель Кремля журналисту Александру Юнашеву в ответ на просьбу прокомментировать информацию о вероятных кадровых изменениях в кабмине.

Напомним, 15 апреля президент РФ на совещании по экономическим вопросам заявил, что экономическая динамика в стране снижается второй месяц подряд. По его словам, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%, в минусе оказались обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, прогнозов правительства и Центробанка.

Путин потребовал представить подробные доклады о текущей ситуации в экономике и объяснить, «почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий». Глава государства подчеркнул, что ждет от правительства и ЦБ предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube