В Кремле посоветовали не верить слухам о перестановках в кабмине РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить слухам о возможных перестановках в правительстве после критических замечаний Владимира Путина о состоянии российской экономики.
«Это традиционная забава в телеграм-каналах. Не верьте!», – сказал представитель Кремля журналисту Александру Юнашеву в ответ на просьбу прокомментировать информацию о вероятных кадровых изменениях в кабмине.
Напомним, 15 апреля президент РФ на совещании по экономическим вопросам заявил, что экономическая динамика в стране снижается второй месяц подряд. По его словам, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%, в минусе оказались обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, прогнозов правительства и Центробанка.
Путин потребовал представить подробные доклады о текущей ситуации в экономике и объяснить, «почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий». Глава государства подчеркнул, что ждет от правительства и ЦБ предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики.
Москва, Наталья Петрова
