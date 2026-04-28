ФСБ: археолога Бутягина и жену российского военного вернули на родину в ходе обмена

Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше, вернулся в Россию в результате обмена на белорусско-польской границе. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ во вторник.

По информации ведомства, вместе с Бутягиным на родину возвращена супруга российского военнослужащего, проходящего службу в российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, которая ранее также незаконно удерживалась в одной из недружественных России стран.

Российские граждане были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской разведслужбы. Сотрудники молдавской разведки прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, для «проведения разведывательных мероприятий», они были задержаны, отметили в ФСБ.

Кроме того, в российской спецслужбе заявили, что возвращение россиян стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной ФСБ совместно с КГБ Белоруссии.

Ранее сегодня белорусское госагентство БелТа со ссылкой на КГБ республики сообщило об обмене задержанными по формуле «пять на пять», который 28 апреля провели в пункте пропуска «Переров – Беловежа» на белорусско-польской границе. «В результате операции 10 граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями», – сказано в сообщении. Отмечается, что в переговорах по подготовке обмена, состоявшегося во вторник, участвовали спецслужбы семи стран.

Сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в декабре прошлого года в Польше по запросу Украины за якобы незаконные археологические работы в Крыму и «уничтожение культурного наследия». В начале января польская прокуратура направила в окружной суд Варшавы ходатайство украинской стороны об экстрадиции Бутягина. 18 марта Окружной суд Варшавы вынес решение об экстрадиции Бутягина на Украину. По украинскому законодательству российскому ученому грозило до пяти лет тюрьмы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

