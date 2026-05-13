В кабмине РФ исключили повышение налогов для россиян и заморозку вкладов

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что власти не рассматривают повышение налогов для россиян и заморозку банковских вкладов. Министр назвал «фейковыми вбросами» сообщения о грядущем повышении налогов для населения и заморозке вкладов, подчеркнув, что основные изменения в налоговой системе страны уже приняты.

По мнению Силуанова, сейчас экономике требуются иные меры. Важно создать условия для устойчивости финансов и роста доходов граждан, отметил он, передает РИА «Новости».

Правительство, по словам министра, готовит предложения, чтобы «сделать бюджет более сбалансированным». Это является условием макроэкономической устойчивости, пояснил Силуанов, заверив, что непростая задача будет выполнена.

Глава Минфина добавил, что результаты охлаждения экономики уже проявляются в виде снижения инфляции и процентных ставок по кредитам. «Наша задача перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения», – резюмировал Силуанов.

Меж тем, согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, «мягкая посадка» российской экономики продлевается как минимум на 2026-2027 годы и за трехлетку (2025-2027 годы) рост ВВП в среднем составит порядка 1% в год.

Москва, Наталья Петрова

