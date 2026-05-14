Кремль: Гладкову предложат новую работу

Экс-губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз работали эффективно, претензий в их адрес нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оба бывших уже губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, продолжат ли Гладков и Богомаз карьеру на государственной службе или есть претензии к их работе.

Экс-чиновникам будут предложены варианты трудоустройства, заверил Песков. Он не стал уточнять, идет ли речь о госслужбе или нет.

Пресс-атташе Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин разговаривал с Гладковым и Богомазом перед тем, как принять их отставки с губернаторских постов. «Естественно, как главы регионов, таких важных регионов в наше время, они были в постоянном контакте с главой государства», – добавил он.

Ранее сегодня стало известно, что Богомаз стал депутатом Госдумы. Он получил мандат от бывшего депутата «Единой России» Айрата Фаррахова.

Накануне Владимир Путин назначил новых руководителей Брянской и Белгородской областей – ими стали Егор Ковальчук и Александр Шуваев. Согласно сообщению Кремля, Александр Богомаз и Вячеслав Гладков ушли с постов глав регионов по собственному желанию.

Ковальчук с 2024 года возглавлял правительство ЛНР. Шуваев до нового назначения занимал должность вице-губернатора Иркутской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube