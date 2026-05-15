Путин призвал кабмин заняться в первую очередь ростом экономики

Президент России Владимир Путин попросил правительство страны уделять вопросам поддержки роста экономики первоочередное внимание. По его словам, реализованные кабмином меры в экономике в последнее время начали давать положительный результат.

«Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание», – заявил российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

Как подчеркнул Путин, необходимо, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов, а экономический рост становился более основательным и устойчивым.

«Сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные статданные за март текущего года», – заявил президент.

Путин обратил внимание на данные Минэкономразвития, согласно которым в марте ВВП страны прибавил 1,8%. Промышленное производство выросло на 2,3%, обрабатывающая промышленность – на 3%. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица в стране по-прежнему находится на минимальном уровне – 2,2%, подчеркнул Путин.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что правительство ожидает экономический рост в этом году на уровне 0,4% ВВП. Согласно прогнозу, в 2027 году рост ВВП составит 1,4%, а в 2029 – 2,4%. Инфляция приблизится к 5,2% в 2026 году, а к целевому уровню в 4% она будет близка с 2027 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube