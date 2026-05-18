Спецпредставитель Путина: безвизовый режим между Россией и КНР должен быть продлен

Безвизовый режим между Россией и Китаем должен быть продлен в конце 2026 года, поскольку аргументов против этого шага нет. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

«Безвизовый режим должен стать из временного решения решением постоянным. Будем рекомендовать президенту, правительству, что режим должен быть продлен», – цитирует Титова ТАСС.

На пресс-конференции, посвященной итогам первых шести месяцев действия безвизового режима между Россией и Китаем, спецпредставитель российского президента заявил, что во взаимных поездках нет ассимметрии в пользу туристов из КНР. Напротив, указал он, поток из Китая в Россию оказался более сдержанным, чем в обратном направлении.

Опыт последних месяцев показывает, что безвизовый режим не несет ни демографических, ни экономических, ни политических рисков для России, заключил Титов.

Ранее, в апреле стало известно, что КНП уведомила Россию о готовности продлить безвизовый режим еще на год.

Напомним, соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем действует с 1 декабря 2025 года. Граждане КНР могут посещать РФ по обычному паспорту и находиться в стране до 30 дней. Срок действия документа – до 14 сентября 2026 года.

Москва, Наталья Петрова

