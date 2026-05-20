Китай продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года

Китай продлит безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 года. Об этом объявил МИД КНР.

«Китайская сторона готова совместно с российской стороной продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран», – заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, чьи слова приводит РИА «Новости». Находиться в Китае без визы можно будет не более 30 дней – столько же, сколько и по действующему соглашению.

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что обе страны будут продолжать практику взаимного безвизового режима. Эта мера стала «дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов» между Россией и Китаем, констатировал он.

Напомним, Китай ввел безвизовый режим для граждан России 15 сентября 2025 года, а ответный безвиз для китайских граждан в Россию вступил в силу 1 декабря 2025 года. Срок действия документа – до 14 сентября 2026 года. Введение безвиза было инициировано председателем КНР во время визита российской делегации в Пекин в 2025 году.

Пекин, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

