Лавров назвал идиотскими заявления Каллас в адрес России

Глава МИД России Сергей Лавров назвал идиотскими слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о требовании об ограничении Вооруженных сил России со стороны Брюсселя в случае начала переговоров Москвы и ЕС по Украине.

«Слушайте, ну я идиотские заявления не обсуждаю», – сказал Лавров журналистам в Астане, комментируя высказывания Каллас.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что мало кто обращает внимание на «уличные высказывания» главы евродипломатии. «Это обычные такие уличные высказывания этой дамы, к которым уже все привыкли и на которые, я бы сказал, мало кто реагирует… Ну кто будет реагировать на это?» – сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Ранее в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Брюссель намерен потребовать ограничения ВС России и вывода российских воинских контингентов из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии в случае начала переговоров по украинскому урегулированию.

«Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они должны быть зеркально отражены и применены также к России. Это одно из ключевых условий, которое ЕС будет выдвигать Москве в случае начала переговоров», – сказала глава евродипломатии.

Каллас добавила, что ЕС будет настаивать на «выводе российских войск из Молдавии и Грузии». Она подразумевала Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию.

До этого посольству США на Украине пришлось опровергать слова Каллас о закрытии американской дипмиссии в Киеве на фоне предупреждений России.

Астана, Наталья Петрова

