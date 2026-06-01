«Граничит с пиратством»: Кремль счел незаконным задержание Францией шедшего из России танкера

В Кремле назвали незаконным задержание французскими военными в Атлантическом океане шедшего из России нефтетанкера Tagor.

«Мы считаем такие действия незаконными. Они граничат с пиратством, с международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом», – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия предпринимает ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов и продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося негативного опыта.

Нефтяной танкер Tagor под флагом Мадагаскара был задержан в Атлантике утром 31 мая военно-морскими силам Франции при поддержке Великобритании и «других партнеров», сообщил ранее французский президент Эммануэль Макрон. Судно шло из Мурманска. Макрон заявил, что танкер находится под международными санкциями и нарушает правила морской навигации. Французские ввласти отнесли задержанное судно к так называемому «теневому флому» России.

По предварительной информации дипмиссии России во Франции, капитан судна – гражданин России. Посольство РФ запросило у французских властей данные о наличии россиян среди членов экипажа. «Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом, никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было», – говорится в сообщении диппредставительства в телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

