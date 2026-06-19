Кремль: ситуация на фронте скоро станет катастрофической для ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим находится в очень трудном положении – «ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны». Именно с этим, по его словам, связаны массовые атаки украинских дронов на Москву в четверг, 18 июня.

«Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры», – констатировал представитель Кремля. Песков добавил, что ВС России продолжат бить по целям на Украине и призвал «искать больше съемок из различных городов Украины по результатам ударов наших вооруженных сил». «Съемки впечатляющие», – оценил он.

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что страны Европы совершают большую ошибку, считая, что можно вести переговоры с Москвой с позиции силы. По его словам, ЕС стоит ознакомиться с реальным положением дел в украинском конфликте. «У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы и исходя из слабости России. Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости, точно мы не знаем. Но это факт. Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы», – сказал Песков журналистам.

По его словам, такие разговоры ни к чему не приведут, «им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте».

Песков добавил, что «президент Путин и российская сторона» будут открыты к переговорам с европейскими странами, если диалог будет подразумевать «общение с двух сторон», а не «какие-то нравоучения» или «какие-то ультиматумы».

«Мы готовы к контактам, и мы не были инициаторами прекращения и сворачивания до нуля этих контактов. И сама логика здравого смысла, конечно, диктует необходимость контактов для того, чтобы обсуждать то огромное количество вопросов, сложнейших вопросов, которые на повестке дня и которые являются вызовами для нас», – заключил он.

Президент РФ ранее заявил, что ЕС мог бы помочь в поиске решения по украинскому урегулированию, но в рамках договоренностей, достигнутых в Анкоридже. При этом европейские страны не могут быть посредником в переговорах, поскольку они напрямую содействуют Украине, фактически втягиваются в боевые действия. Глава российского государства при этом заявил о готовности к диалогу со странами Европы, но «ситуация должна созреть». «Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает», – отметил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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