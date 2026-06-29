Путин ответил на призыв Киева ограничить зону боев и отказаться от дальних ударов

Президент России Владимир Путин рассказал о новых предложениях, поступающих от украинской переговорной группы по неофициальным каналам. По его словам, из Киева звучат инициативы ограничить зону боевых действий четырьмя регионами – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, а также прекратить удары вглубь территорий. В ответ на эти предложения Путин заявил, что «спасение киевского режима» в планы России не входит. Он назвал главной задачей армии России – полное освобождение Донбасса и Новороссии.

Заявления главы российского государства прозвучали в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Как отметил Путин, если бы России согласилась на такие условия, это могло бы быть спасением для украинской армии в условиях катастрофического дефицита личного состава. «Потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», – пояснил он (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

«Но спасать киевский режим в наши планы не входит», – подчеркнул российский лидер, добавив, что Москва внимательно относится к каждому предложению, которое поступает с украинской стороны.

Комментируя инициативу Киева о взаимном прекращении ударов вглубь территорий, Путин заявил, что «наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима».

Президент допустил, что в складывающейся ситуации ВСУ могут предпринять отвлекающие атаки с ограниченными задачами силами спецподразделений с целью отвлечения внимания российских военных от решения главной задачи – «окончательного освобождения Донбасса и Новороссии».

Путин подчеркнул, что Россия не даст противнику шанса создать условия для переговоров, на выгодных для него условий. По его словам, удары ВСУ по гражданской инфраструктуре являются частью информационной операции с целью породить неуверенность, довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить наступление.

Напомним, накануне президент РФ, выступая на съезде ЕР в Москве, заявил, что ВСУ отступают по всему фронту, в связи с чем киевский режим перешел к откровенно террористическим действиям, нанося целенаправленные удары по мирным жителям и гражданским объектам и осуществляя «открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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