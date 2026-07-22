В Кремле ничего не знают о переговорах России и Германии в Баку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает о встрече представителей России и Германии в Баку.

«Я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать», – сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о заявлении президента Азербайджана Ильхам Алиев о тайных переговорах РФ и Германии в Баку.

Напомним, Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем во вторник заявил, что в середине июля в Баку прошла встреча представителей России и Германии. По его словам, власти Азербайджана не были уведомлены об этих переговорах.

Президент Азербайджана рассказал, что представители ФРГ и России прибыли в Баку 12 июля и находились в столице республики до 14 июля. Российскую сторону представляли экс-глава российского правительства Виктор Зубков и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, утверждал он. При этом имена представителей германской стороны он Алиев не назвал.

Москва, Наталья Петрова

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