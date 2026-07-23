Лавров и Рубио провели переговоры в Маниле

В Маниле прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Переговоры продлились 35 минут, передают российские информагентства.

Встреча прошла на полях саммита АТЭС. Инициатором переговоров стала американская сторона, уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С российской стороны во встрече участвовали замглавы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин, а также постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской стороны участие принимали замгоссекретаря США по политическим делам Эллисон Хукер и американский посол в Индии Серджио Гор.

Журналистам из России и США было разрешено снять первые кадры встречи. Американские репортеры стали выкрикивать вопросы. Так, одна журналистка спросила у главы Госдепа, будет ли он в ходе встречи спрашивать Лаврова, помогает ли Россия Ирану наводить цели, передает «Интерфакс». Рубио ответил на вопрос молчанием. При этом по правилам американской стороны, задавать вопросы было запрещено. Спустя 10-15 секунд представители СМИ покинули переговорную комнату, после чего Лавров и Рубио начали переговоры.

Накануне глава МИД РФ сообщил, что намерен обсудить с Рубио нынешнюю позицию США по украинскому урегулированию. Руководитель американского внешнеполитического ведомства заявлял о планах обсудить с российским коллегой возможность для США сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.

Манила, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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