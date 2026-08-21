Небензя: Россия не нуждается в массовой мобилизации

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии необходимости в массовой мобилизации в России. Дипломат сказал, что, по его информации, российское руководство не планирует проводить массовую мобилизацию.

«Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно», – цитирует Небензю ТАСС.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в конце июля назвал слухи о мобилизации в России «пургой» и лживой провокацией, раздуваемой врагом в преддверии выборов в Госдуму.

Москва, Наталья Петрова

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