Западные страны пытаются дестабилизировать ситуацию в России в преддверии выборов в Госдуму. ЕС поручил оппозиции призывать россиян к бойкоту голосования, результаты которого заранее отказывается признавать. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«По поступающей в СВР информации, Евросоюз и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России в преддверии единого дня голосования в сентябре с.г. Европейские так называемые поборники законности и демократии поставили перед собой двоякую задачу: помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты волеизъявления на всех уровнях избирательной кампании», – говорится в сообщении.

Структурам российской несистемной оппозиции, базирующимся за границей, поручено распространение тезисов о «нелегитимности и незаконности» еще даже несостоявшегося голосования. «Так, шайка наиболее оголтелых русофобов под названием «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами» на встрече в июне с.г. получила от европейских кураторов подкрепленное деньгами задание активнее призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество – к заблаговременному отказу от признания их результатов», – отметили в СВР.

Схожую повестку отрабатывают перебежчики из действующего на площадке Европарламента формата «Брюссельский диалог». По данным разведки, на недавних мероприятиях в Вильнюсе и Берлине перед «несистемщиками» поставлены задачи по поиску и фабрикации компромата на представителей системных политических партий, а также по организации провокаций на избирательных участках в РФ и за рубежом.

«По имеющейся информации, по завершении электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России в связи с «грубыми нарушениями во время их подготовки и проведения»», – добавили в пресс-бюро ведомства.

В СВР подчеркнули, что ни Украина, ни «русофобствующие политэмигранты», ни тоталитарно-либеральные западные круги не смогут помешать российским гражданам сделать свой выбор.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube