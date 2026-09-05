Самолет со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился в аэропорту Внуково. Американских переговорщиков встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Кортеж автомобилей Дмитриева и посланников Трампа выехал из Внуково, передает РИА «Новости».

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по украинскому урегулированию.

Американский лидер Дональд Трамп накануне заявил, что американские переговорщики представят российской стороне предложения по прекращению конфликта на Украине. Завтра, 6 сентября, Уиткофф и Кушнер, как ожидается, посетят Киев.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил о наличии шансов на мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, договориться между собой должны, прежде всего, Россия и Украина. Но возможности проведения двухсторонних мирных переговоров осложняют государственный терроризм киевского режима, соучастниками которого становятся западные союзники Украины, указал российский лидер. Также он отметил, что спецпредставители Трампа – Уиткофф и Кушнер – всегда желанные гости в Москве.

Москва, Наталья Петрова

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