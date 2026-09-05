Путин дал команду прекратить удары по Киеву на трое суток

Президент России Владимир Путин распорядился с полуночи субботы в течение трех суток не наносить удары по Киеву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что приостановка ударов по украинской столице связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, передает ТАСС.

Также представитель Кремля подтвердил, что Путин в субботу встретится с Уиткоффом и Кушнером.

Песков опроверг слухи о том, что американские переговорщики приехали с новыми инициативами по мирному урегулированию на Украине. «Вчера сам Трамп сказал, что речи о новых идеях не идет. Это было заявление президента США», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сегодня сообщалось, что спецпосланники президента США прибыли в Москву для переговоров с Путиным по урегулированию российского-украинского конфликта. Завтра, 6 сентября, Уиткофф и Кушнер посетят Киев.

Трамп накануне заявил, что американские переговорщики представят российской стороне предложение по прекращению конфликта на Украине. Он отрицательно ответил на вопрос журналиста, будет ли предложение новым. «Нет, они везут с собой предложение о завершении войны», – сказал американский президент. Трамп также отметил, у США «есть идея насчет мирного решения». «Мы отправили их, чтобы понять, можно ли что-то сделать. Есть шанс, что мы решим это», – добавил американский лидер.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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