В МИД РФ объяснили, зачем Европа хочет присоединиться к переговорам по Украине

Страны Европы добиваются участия в переговорах по Украине, чтобы помочь киевскому режиму. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«За претензией европейцев на место за этим столом видим их желание создать количественный и качественный перевес для Киева при выработке условий будущих мирных договоренностей», – сказал дипломат в комментарии «Известиям».

Галузин подчеркнул, что Европа, по сути, выступает не как посредник, а в составе единой делегации Запада и Украины против России.

Он назвал Европу главным препятствием для украинского урегулирования. Замглавы МИД указал, что с момента возникновения кризиса на Украину у ЕС было много шансов сыграть конструктивную роль в его урегулировании, но ничего для этого сделано не было. При этом Киев получает от Европы все необходимое для продолжения боевых действий – от дальнобойных БПЛА и ракет до разведданных и помощи с целенаведением средств поражения по территории России, отметил дипломат.

По его словам, все это говорит о том, что европейцы не заинтересованы в мирном урегулировании украинского кризиса. Целью Европы является сохранение в Киеве агрессивно настроенного русофобского, неонацистского режима: она не отступает от задачи нанесения России стратегического поражения руками украинцев, заявил Галузин.

«Как уже не раз говорил президент Владимир Путин, это в наши планы не входит», – заключил замглавы МИД.

Напомним, Еврокомиссия в минувшую пятницу согласовала выделение дополнительных 6,1 млрд евро для Украины на закупку боеприпасов, беспилотников, средств противовоздушной и противоракетной обороны, включая ракет-перехватчиков для Patriot.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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