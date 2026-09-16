Белоусов наградил командира боевого корабля после инцидента с вертолетом ВВС Дании

Глава Минобороны России Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за грамотные и решительные действия при предотвращении провокации датским военным вертолетом в Балтийском море. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, днем 14 сентября корвет «Сообразительный» Балтийского флота выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря. Корабль обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолет типа Fennec ВВС Дании. Воздушное судно следовало курсом на сближение с российским корветом, при этом экипаж машины на вызовы по международному каналу на связь не отвечал.

«С целью предотвращения провокации датского вертолета командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты, после чего вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля», – сообщили в Минобороны.

Командир корабля, как отметили в ведомстве, «за умелые и решительные действия при предотвращении провокации» вертолетом ВВС Дании награжден медалью «За боевые отличия».

МИД Дании сообщил об инциденте 15 сентября. Внешнеполитическое ведомство вызвало посла России для беседы после происшествия с вертолетом. Датское минобороны утверждало, что вертолет ВВС проводил плановую фотосъемку российского фрегата в международных водах у берегов Гедсера на Балтике и был атакован так называемыми ложными тепловыми целями. В посольстве РФ в Дании сочли действия датского вертолета провокационными.

Москва, Наталья Петрова