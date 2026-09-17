Кремль: новые санкции США осложнят поиски путей для мира на Украине

В Кремле назвали недружественным шагом принятие Палатой представителей США законопроекта о санкциях против России, инициированного ныне покойным сенатором Линдси Грэмом* и предусматривающим введение вторичных пошлин против покупателей российских энергоресурсов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что новые антироссийские санкции США осложнят поиски путей для мирного урегулирования украинского конфликта.

«Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям, и, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине», – сказал представитель Кремля журналистам.

Как сообщалось, законопроект о санкциях против нефтегазового экспорта России поддержали 262 члена нижней палаты конгресса США, 159 законодателей проголосовали против, 12 – воздержались. В августе проект закона принял сенат. Документ теперь направят на подпись Дональду Трампу.

Ранее Индия уже отреагировала на ужесточение антироссийских санкций. В Нью-Дели намерены принять необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов.

* Включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Москва, Наталья Петрова