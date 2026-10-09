Медведев допустил пополнение обменного фонда из европейцев и американцев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что России придется пополнять обменный фонд «из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих».

По его словам, россияне зря ездят в Европу «с добрыми намерениями и важными целями». Медведев считает, что за рубежом на всех граждан России открыта охота, а от задержания не спасут ни визы, ни приглашения, ни другие гарантии.

«Теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих, – отметил зампред Совбеза. – Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть».

Заявление Медведева опубликовано на фоне задержания в Черногории руководителя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, его супруги Валерии и трех членов команды. Премьер-министр страны Милойко Спаич заявил, что Черногория «защищает свои интересы от гибридного воздействия», а государственные институты выполняют свою работу.

В команде проекта «Рыбарь» отметили, что Звинчук и его коллеги находились в Черногории легально и не нарушали местное законодательство. Целью поездки были съемки Цетинского монастыря, на которые ранее был подан официальный запрос.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что российские дипломаты будут выяснять причины задержания Звинчука и займутся защитой его прав, передает «Звезда».

В свою очередь в посольстве РФ в Черногории сообщили, что дипломаты уже потребовали у черногорской стороны разъяснить причины задержания основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и других российских граждан.

Напомним, 13 июля Великобритания ввела санкции против 10 сотрудников российского военно-аналитического медиапроекта «Рыбарь», которых Лондон считает причастными к «подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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