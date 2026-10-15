Кремлю ничего не известно о переговорах США и Европы по российским активам

В Кремле ничего не знают о предложениях США странам ЕС о частичной разблокировке замороженных российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам ничего об этом неизвестно. Это вопросы, которые на повестке дня диалога американцев и европейцев, как утверждается в сообщениях СМИ», – сказал пресс-атташе Кремля журналистам.

Песков добавил, что российской стороне неизвестно, насколько достоверны сообщения о подобном диалоге.

Ранее Financial Times сообщила, что спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предложили представителям ЕС частично разморозить российские активы для возобновления переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что энергичные усилия США по урегулированию конфликта на Украине разбиваются о нежелание киевского режима и лично Зеленского идти к миру. По его словам, продолжая наносить удары по российским НПЗ, Киев вступает в серьезное противоречие с усилиями США.

Комментируя новые атаки ВСУ на российские нефтеперерабатыващие заводы, Песков заявил, что никакого моратория со стороны Киева на удары по НПЗ и объектам энергосектора РФ фактически не было. Он напомнил о заявлении вице-премьера РФ Александра Новака, который сообщил, что украинские удары по российским нефтезаводам и энергообъектам продолжались в последние дни. «Поэтому никакой новации здесь нет», – подчеркнул представитель Кремля.

Москва, Наталья Петрова