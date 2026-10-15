НПЗ в Рязани загорелся после массовой атаки БПЛА

Пожар начался на территории нефтеперерабатывающего завода в Рязани после массовой атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массовой атаке БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание», – написал он в «Максе».
Кроме того, по данным главы региона, повреждения получили склад и автомобили на территории другого предприятия Рязани.
По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.
Ранее Малков сообщил, что в связи с атакой дронов в двух районов Рязани закрыты 14 школ и 25 детских садов.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Financial Times анонсировал новые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на требование Дональда Трампа прекратить удары по НПЗ в России.
Рязань, Наталья Петрова