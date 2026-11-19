В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Трамп в Шэньчжэне

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне обсудили урегулирование украинского конфликта и вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, тема Украины была основной. Переговоры прошли хорошо, отметил Ушаков.

Беседа двух лидеров продолжалась 35-40 минут. Путин покинул встречу в отличном настроении, отметил его помощник в комментарии «Вестям».

Ушаков добавил, что особо важных заявлений на переговорах лидеров России и США не прозвучало. По его словам, эта встреча была подготовительной перед трехсторонним саммитом с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин и Трамп провели двустороннюю встречу утром 19 ноября после пленарного заседания саммита АТЭС. В начале переговоров Трамп заявил, что ожидает продуктивного разговора, который даст хороший результат. Также он отметил, у него с Путиным прекрасные отношения.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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