Лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп приняли декларацию о мире по итогам прошедшей трехсторонней встречи в Китае.

Текст документа опубликован на сайте Кремля. «Главы государств России и США выразили признательность Китаю за организацию и проведение этого исторического трехстороннего саммита», – говорится в преамбуле декларации. Главы трех стран обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.

Совместное заявление состоит из четырех пунктов. Первый пункт гласит, что Россия, Китай и США привержены реформированию ООН, чтобы Всемирная организация «могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей основополагающей миссии в области международного мира и безопасности».

«Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергопоставок», – говорится в декларации.

В то же время главы трех государств отмечают, что «принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеют основополагающее значение, и согласны с тем, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями».

«Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия», – сказано в документе.

Ранее в Шэньчжэне прошел трехсторонний саммит России, КНР и США на высшем уровне. Переговоры лидеров трех государств на полях саммита АТЭС продолжались полтора часа. Путин, Си и Трамп не выступили с устными заявлениями для прессы по итогам встречи. В Кремле анонсировали пресс-конференцию президента РФ по итогам трехстороннего саммита в Китае. Как сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, атмосфера на трехсторонней встрече в Шэньчжэне была хорошей, а подробности переговоров позже раскроет Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что украинский конфликт не был центральной темой на встрече.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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