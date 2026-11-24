В Москве пока не видят смысла в участии европейцев в переговорах по Украине – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сообщил журналистам, что дата нового раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины еще не назначена. При этом он заявил, что у российской стороны есть четкое понимание, что переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби должны продолжиться.

Представитель Кремля также сообщил, что Владимир Путин не передавал в Шэньчжэне лидеру КНР Си Цзиньпину или президенту США Дональду Трампу каких-либо документов с предложениями по украинскому урегулированию и гарантиям безопасности, передает «Интерфакс».

Кроме того, Песков отметил, что в Москве пока «не видят добавленной стоимости» от участия европейцев в переговорах. По его словам, представители европейских стран настаивают на четырехстороннем формате в Абу-Даби. «Мы пока не совсем понимаем, какая добавленная стоимость может появиться от участия европейцев, какой это может быть дополнительный вклад в процесс мирного регулирования», – сказал Песков.

Накануне пресс-секретарь российского лидера заявил, что новые трехсторонние переговоры по Украине пройдут в ближайшее время, но точной даты еще нет. По его словам, следующий раунд переговоров вероятно состоится в Абу-Даби, однако возможны разные варианты. «Мы пока исходим из Абу-Даби, но могут быть самые разные варианты», – отметил Песков.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Абу-Даби 10 и 11 ноября. По итогам консультаций глава российской делегации Владимир Мединский выразил мнение, что сторонам удалось приблизиться к миру, но очень многое зависит от всех участников процесса. Также Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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