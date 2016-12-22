Минстрой РФ предрек рост цен на жилье / Квадратный метр уже дорожает

Публикации за 22.12.16

Министерство строительства и ЖКХ в будущем году ожидает повышения стоимости квадратного метра жилья. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе совместной конференции Сбербанка и ведомства, которая была посвящена итогам рынка ипотечного кредитования в 2016 году.

«Больше цена снижаться не будет. Цена квадратного метра будет потихонечку идти вверх, и это неплохо. Рост цен будет в связи с тем, что у нас есть устойчивый спрос», – пояснил Стасишин. Он также добавил, что главным является вопрос сохранения доступности недвижимости через различные механизмы, в том числе через жилищные кооперативы и механизмы Сбербанка и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

Он уточнил, что повышение спроса не связано с сокращением строительства и дефицитом предложения, речь идет именно о балансе спроса и предложения. «То, что мы наблюдали, особенно в субъектах федерации в 2015 году и в 2016 году, было снижение, просто потому, что доходы населения снижались», – пояснил замминистра. Он добавил, что путем господдержки в части инфраструктуры из стоимости квадратного метра удалось убрать перекладываемые на гражданина затраты, но больше потенциала для снижения цен на недвижимость нет, передает «Интерфакс».

При этом в Сбербанке считают, что рост цены квадратного метра будет зафиксирован уже по итогам 2016 года. «Они уже растут», – сообщила Наталья Алымова, директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка. Как пишет «РГ», Алымова также рассказала, что ипотечный портфель Сбербанка в 2016 году составил 2,45 трлн рублей и вырос на 12%. Наибольший рост (20%) дали сделки по вторичному рынку жилья.

Москва, Иван Гридин

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