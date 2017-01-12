ФАС предостерегла замглавы Минстроя от «неуместных прогнозов» по ценам на жилье

Публикации за 12.01.17

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никите Стасишину за «неуместный прогноз» динамики цен на жилье в 2017 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. ФАС предупредила чиновника «о недопустимости действий, которые нарушают антимонопольное законодательство».

В ведомстве отметили, что Стасишин ранее заявил, что цены на жилье в 2017 году будут постепенно расти. «По мнению антимонопольного ведомства, распространение такой информации может быть воспринято хозяйствующими субъектами как ориентир при планировании своей деятельности», – указывается в сообщении ФАС.

По мнению антимонопольной службы, подобные действия могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. «Заявления такого рода являются недопустимыми, т.к. они могут спровоцировать повышение цен на жилье», – подчеркнул замглавы ФАС России Рачик Петросян.

Напомним, 22 декабря заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил о неизбежности роста цен на жилье в 20017 году из-за увеличивающегося спроса. «Больше цена снижаться не будет. Цена квадратного метра будет потихонечку идти вверх, и это неплохо. Рост цен будет в связи с тем, что у нас есть устойчивый спрос», – пояснил он.

Москва, Светлана Петрова

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