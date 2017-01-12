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Недвижимость

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Публикации за 12.01.17

ФАС предостерегла замглавы Минстроя от «неуместных прогнозов» по ценам на жилье

ФАС предостерегла замглавы Минстроя от «неуместных прогнозов» по ценам на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никите Стасишину за «неуместный прогноз» динамики цен на жилье в 2017 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. ФАС предупредила чиновника «о недопустимости действий, которые нарушают антимонопольное законодательство».

В ведомстве отметили, что Стасишин ранее заявил, что цены на жилье в 2017 году будут постепенно расти. «По мнению антимонопольного ведомства, распространение такой информации может быть воспринято хозяйствующими субъектами как ориентир при планировании своей деятельности», – указывается в сообщении ФАС.

По мнению антимонопольной службы, подобные действия могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. «Заявления такого рода являются недопустимыми, т.к. они могут спровоцировать повышение цен на жилье», – подчеркнул замглавы ФАС России Рачик Петросян.

Напомним, 22 декабря заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил о неизбежности роста цен на жилье в 20017 году из-за увеличивающегося спроса. «Больше цена снижаться не будет. Цена квадратного метра будет потихонечку идти вверх, и это неплохо. Рост цен будет в связи с тем, что у нас есть устойчивый спрос», – пояснил он.

Москва, Светлана Петрова

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