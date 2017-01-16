Дом, в котором я не живу: цены на жилье в России могут резко подскочить

Публикации за 16.01.17

Если в России отменят обязательное страхование ответственности застройщиков, то цены на жилье неизбежно подскочат, поскольку взносы в государственный компенсационный фонд защиты дольщиков придется увеличить до 3% – то есть в три раза. В Совете Федерации считают, что новый фонд не должен отменять работу прежних механизмов защиты дольщиков – банковские гарантии и страхование ответственности застройщиков.

Напомним, с января 2017 года в силу вступило постановление «О защите прав граждан – участников долевого строительства». Предполагается, что каждый застройщик должен перечислять в фонд 1% от стоимости договора долевого участия. От таких инструментов, как страхование и банковская гарантия, решено отказаться, а выплаты обманутые дольщики будут получать из этого фонда. Из этих же средств может оказываться и финансовая помощь застройщикам, которым будет поручено завершение проблемных объектов.

Как пишут «Известия», сенаторы считают создание компенсационного фонда недостаточной мерой для защиты дольщиков и рекомендуют правительству РФ рассмотреть возможность использования страхования и поручительства банка одновременно с началом работы компенсационного фонда.

Летом прошлого года министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень оценивал объем компенсационного фонда долевого строительства примерно в 30-35 млрд рублей в год. Сенаторы считают, что этой суммы вряд ли будет достаточно для надежного обеспечения.

Большинство опрошенных газетой экспертов отметили, что пока трудно оценить, насколько эффективно будет работать новый механизм защиты дольщиков, особенно с учетом того, что прежние схемы надежд не оправдали. Особенно непонятно, что будет происходить, например, в условиях кризиса: в прошлый раз застройщики банкротились один за другим.

Кроме того, указали в организации «Опора России», не исключено и использование застройщиками различных «серых договоров» с целью избежать выплат в страховой фонд или же добиться их существенного снижения. Механизм страховой защиты не работал по той же самой причине. А новые выплаты могут лишь усугубить ситуацию.

Напомним, в мае на Госсовете по строительству президент России Владимир Путин признал, что существующие меры предотвращения рисков незавершенного строительства нельзя признать полными. «Пока нет ни одного примера завершения жилищных объектов за счет страховых средств», – указал Путин. На этом же Госсовете было решено создать государственный фонд защиты дольщиков.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 16.01.17

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