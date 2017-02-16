Минстрой и АИЖК готовят налоговые вычеты для арендаторов жилья / Эксперты одобряют инициативу

Публикации за 16.02.17

Арендаторы жилья смогут частично компенсировать свои расходы. С такой инициативой выступили Минстрой и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), пишут «Известия». По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, налоговый вычет будет способствовать выводу рынка аренды жилья из тени, а арендодатели будут платить все положенные налоги.

«Введение налоговых вычетов для арендаторов жилья по аналогии с покупателями жилья в собственность создаст условия для активного развития цивилизованного рынка аренды и сокращения доли аренды по «серым» схемам», – полагает официальный представитель АИЖК.

В одном из агентств недвижимости изданию рассказали, что на сегодняшний день в экономсегменте налоги платят не более 5% собственников, классом выше – до 12%. Отмечается также, что налоговый вычет предполагает, что человек, получающий доход (заработную плату), облагаемый по ставке 13%, вправе уменьшить налогооблагаемую базу, объясняет издание. При этом общая сумма расходов в случае с продажей квартиры, например, не должна превышать 2 млн рублей в год. Таким образом, вычет ограничивается суммой 260 тыс. рублей в год.

Эксперты также считают, что одним из способов борьбы с уходом от налогов на рынке аренды недвижимости является развитие системы доходных домов, где можно будет снимать жилье экономкласса.

Москва, Иван Гридин

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