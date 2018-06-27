Арендодателям жилья готовят налоговые льготы, но легализовать рынок не выйдет

Российское правительство работает над новыми мерами по выведению рынка аренды жилья из тени, следует из материалов к национальному проекту «Жилье и городская среда». Как пишут «Известия», речь идет о налоговых послаблениях для арендодателей и инвесторов наемного жилья, которые бы стимулировали развитие «белой» аренды жилья.

Проведенное ВЦИОМ по заказу гоcкомпании «Дом.РФ» (ранее – АИЖК) исследование показало, что проблема стоит очень остро. Так, в России порядка 3,8 млн семей арендуют жилье на рыночных условиях, но только 5% из них заключают официальные договоры. В результате бюджет не получает значительную часть налоговых поступлений.

Для развития коммерческой аренды жилья предлагается «внедрение налоговых стимулов для арендодателей, арендаторов и инвесторов, включая льготы по налогу на прибыль, имущество арендных фондов, налоговые кредиты, вычеты по НДФЛ для арендаторов». В Минстрое подчеркнули, что эти предложения не входят в сегодняшнюю редакцию нацпроекта. В «Дом.РФ» пояснили, что пока ведется обсуждение различных налоговых мер, которые позволят вывести рынок аренды из тени и будут стимулировать заключать официальные договоры аренды.

Налог на имущество является региональным, поэтому предоставление такой льготы должно обсуждаться с каждым субъектом индивидуально, подчеркнули в «Дом.РФ». Сейчас такая льгота действует в Москве и Тюменской области.

В документации предлагается обсудить введение налогового кредита, а именно, изменить срок уплаты НДФЛ с последующей поэтапной уплатой суммы и начисленных процентов. В «Дом.РФ» пояснили, что договор об инвестиционном налоговом кредите для арендных проектов можно заключать в рамках действующих норм Налогового кодекса. Иные формы налогового кредита в настоящее время не рассматриваются.

Интерес к рынку со стороны коммерческих структур зависит от доходности строительства. Сегодня на столичном рынке она составляет 4-6%. Для роста арендного сегмента необходимо хотя бы 10%. Есть предложение дополнить налоговые стимулы экономическими. Например, особыми условиями при кредитовании и предоставлении земельных участков.

Как писал «Новый День», в феврале 2017 года Минстрой и АИЖК занимались анализом возможности введения налогового вычета для людей, которые снимают жилье по официальному договору. Но законопроект пока не увидел свет. Сейчас налоговый вычет можно получить только при покупке жилья.

Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе считает, что предлагаемые меры не принесут большой прибыли, так как многие арендодатели частного сектора останутся в «серой зоне». Сегодня налоговые органы не имеют возможности узнать о фактах нарушений, поэтому властям стоит подумать об усовершенствовании контроля в данной сфере. Не стоит забывать и о том, что льготы потом могут быть отменены, а попавшие в поле зрения ФНС налогоплательщики таковыми и останутся, добавил юрист.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.06.18

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