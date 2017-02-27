В правительстве отказались снижать ставку по ипотеке для семей с маленькими детьми

Публикации за 27.02.17

Льготная ставка по ипотеке для семей с маленькими детьми останется на прежнем уровне: ее не снизят. Минэкономразвития не поддержало предложение Минтруда по снижению ставки с 12% до 8% годовых, сообщил заместитель министра экономики Николай Подгузов. При этом МЭР выступило идею разрешить таким семьям гасить ипотечный кредит за счет материнского капитала, пишут «Известия».

В МЭР пояснили, что сомнения возникают из-за слишком больших социальных рисков: на каком-то этапе семьи при помощи льготы смогут выполнять свои обязательства по ипотечному кредиту, а когда ресурс будет исчерпан, у них могут возникнуть проблемы.

Подгузов считает, что благодаря последовательной и твердой политике ЦБ по достижению цели по инфляции в 4% и стабилизации ее на этом уровне можно ожидать в дальнейшем существенного снижения ставок по ипотеке уже в этом и следующем годах.

Источник, близкий к обсуждению, рассказал, что Минстрой предлагает подумать именно о выплате взносов по ипотеке за счет средств маткапитала на время декретного отпуска. По его мнению, именно у этого предложения есть все шансы пройти согласование в ведомствах.

Москва, Зоя Березина

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