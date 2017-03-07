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Недвижимость

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Публикации за 07.03.17

В России досрочно завершена госпрограмма помощи ипотечным заемщикам / Всё что выделили, уже истратили

В России досрочно завершена госпрограмма помощи ипотечным заемщикам Всё что выделили, уже истратили

Российские власти решили свернуть программу помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в тяжелом финансовом положении из-за кризиса. По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), все 4,5 млрд рублей, выделенных на эту госпрограмму почти два года назад, уже нашли получателей. В связи с этим государство приняло решение закрыть госпрограмму помощи ипотечникам, сочтя её успешной, несмотря на то, что официальный срок завершения программы – 31 мая, сообщает газета со ссылкой на АИЖК.

Чиновники объясняют исчерпание бюджетных средств резким ростом спроса на реструктуризацию кредитов. Цель программы, таким образом, выполнена, полагают в агентстве. По мнению представителей банков – участников программы, повышенный интерес ипотечников к реструктуризации обусловлен смягчением условий в конце 2015 года (тогда был расширен перечень социальных категорий граждан и увеличена сумма госпомощи) и эффектом окончания программы.

Изначально планировалось, что госпрограмма будет действовать до 1 марта 2017 года, однако в начале этого года срок ее действия продлили до 31 мая. Из двух вариантов помощи – списание части оставшейся задолженности и снижение ежемесячного платежа – наибольшим спросом пользовался первый вариант.

В большинстве случаев (более 90%) помощь направлялась молодым семьям с 1-3 детьми. Доля инвалидов и ветеранов среди её получателей составила лишь около 3%. Больше всего поддержкой государства пользовались жители Московской и Иркутской областей, Москвы, а также Краснодарского и Пермского краев.

По данным АИЖК, к 6 марта в рамках госпрограммы реструктурировано более 15,5 тысяч кредитов, еще по 5,6 тыс. получено одобрение. Те заявки, которые заемщики уже подали в банки, но по ним еще не принято решение о реструктуризации, также будут рассмотрены, заверили в агентстве.

Стоит отметить, что валютные ипотечники, которые сильнее всего пострадали в кризис из-за обвала рубля, продемонстрировали весьма небольшой спрос на госпомощь. По информации АИЖК, только 650 валютных ипотечных заемщиков пожелали реструктурировать свои кредиты.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 07.03.17

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