В госпрограмме закончились деньги на помощь ипотечникам / Из 30 тысяч заявок на реструктуризацию долга попадут только 500

Публикации за 18.05.17

Специальная государственная программа по реструктуризации проблемных ипотечных кредитов неожиданно завершилась. Пока граждане собирали кипы справок для подачи заявок, в бюджете Агентства по ипотечному жилищному кредитования (АИЖК), которое обеспечивает поддержку программы, закончились деньги. В результате более 30 тысяч заемщиков, которые рассчитывали на помощь государства, остались со своими долгами один на один.

Помогать ипотечникам власти начали с апреля 2015 года. Суть программы состоит в том, что кредитные учреждения реструктурируют проблемные жилищные займы по ставке не выше 12% годовых. Часть платежей компенсирует государство, общая сумма помощи не может превышать 600 тысяч рублей. Для того чтобы получить помощь, нужно соответствовать ряду требований, определенных правительством.

Завершение программы было запланировано на 1 марта 2017 года, позже проект продлили до 31 мая. Однако деньги закончились раньше, пишет «Коммерсант». АИЖК, отвечающее за компенсации от лица государства, получило на эти цели 4,5 млрд рублей. Как пояснил источник издания, на реструктуризацию могут рассчитывать около 500 подавших заявки заемщиков, тогда как в очереди их еще более 30 тысяч.

Госпрограмма помощи ипотечникам хороша тем, что условия погашения долга были четко определены. В настоящее время банки сами активно идут навстречу клиентам в части реструктуризации проблемных займов, но в этом случае условия диктует кредитное учреждение.

В то же время, по словам банкиров, частая причина отказа в участии в госпрограмме связана с предоставлением заемщиками неполного пакета документов. Так некоторые справки были платными, их стоимость доходила до 7 тысяч рублей, что для людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, порой оказывалось непосильной ношей. При этом затраты на платные выписки и сбор документов власти компенсировать не собираются.

Тем временем, у чиновников нет определенности в вопросе целесообразности продления программы поддержки ипотечников. Министерства должны предоставить предложения о дальнейшей судьбе проекта до 22 мая 2017 года. Впрочем, единой позиции по этой теме у ведомств нет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.17

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