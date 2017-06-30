ВТБ и АИЖК совместно займутся развитием рынка доходных домов

Банк ВТБ и АО «АИЖК» подписали соглашение о сотрудничестве в области создания региональных проектов стандартного арендного жилья в России. В документе оговаривается, что группа ВТБ примет участие в поиске и оформлении подходящих земельных участков под строительство, подборе и реализации проектов для создания стандартного арендного жилья, включая выполнение функций застройщика. В свою очередь АИЖК планирует предоставить финансирование строительства данных проектов.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, стороны также рассмотрят возможность создания управляющей компании для эксплуатации проектов стандартного арендного жилья в регионах. Приоритетные критерии для выбора проектов – востребованность на рынке, расположение в развитых и перспективных районах города, качественные объекты с общей площадью квартир от 4 тыс. до 20 тыс. квадратных метров, полная качественная отделка и меблировка.

Между тем, считают наблюдатели, доходные дома не является перспективным направлением. Как писали «Новый День», например, застройщики Среднего Урала не готовы вкладываться в такие проекты, так как частным инвесторам они не выгодны, а на серьезную поддержку бюджета застройщикам рассчитывать не приходится. «Вопрос сомнительный», – охарактеризовала это направление исполнительный директор НП СРО «Гильдия строителей Урала» Вера Белоус.

Напомним, о необходимость строить в России доходные дома говорят с начала 2000-х годов – такие проекты предполагают, что все квартиры в доме не находятся в собственности у разных физлиц, а сдаются в аренду, в том числе и долгосрочную. Причем чаще всего подразумевается, что арендная плата должна быть невысока, одна из целей арендного жилья – дать квадратные метры малоимущим, студентам, ждущим очереди на расселение из аварийных зданий, бюджетникам и т.д. Однако практически во всех регионах дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

Причина всегда одна – остается неясным, кто должен финансировать строительство. По примерным оценкам, окупаемость проектов – 10-12 лет. У коммерсантов есть возможность построить обычное жилье, где квартиры начинают продаваться еще на стадии котлована. У правительства – традиционный недостаток бюджетных средств и необходимость решать другие жилищные вопросы.

«Доходное жилье – это неперспективное направление. Мы начинали его рассматривать несколько раз, но пока не получается. Проекты появляются регулярно, мы их обсуждаем, но это невыгодно. Вопрос сомнительный, не факт, что мы вообще будем развивать это направление», – прокомментировала корреспонденту NDNews.ru перспективы строительства доходных домов Вера Белоус.

Она отметила, что сейчас у строителей и без того хватает проектов, которые необходимо достроить и продать, доходные дома в лучшем случае дело «лучших времен». Отвечая на вопрос о том, готовы ли будут застройщики взяться за арендные дома, если будет поддержка из бюджета, Белоус заметила, что «по правительственным программам жилье стоит 35 тысяч (за квадратный метр – прим. ред.) , проще и не начинать».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.06.17

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