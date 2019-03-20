Путин велел распространить «ипотечные каникулы» на уже взятые кредиты

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить закон об «ипотечных каникулах» на уже действующие кредитные договоры. Об этом глава государства заявил на совещании с кабмином в среду, 20 марта.

Путин отметил, что «по общему правилу, закон обратной силы не имеет, и это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона». Однако, по его словам, люди уже восприняли новость об отсрочке платежей так, что «эти налоговые каникулы будут распространяться на все, в том числе выданные ранее ипотечные кредиты», сообщает пресс-служба Кремля.

«Но, как в народе говорят, слово – не воробей, вылетит – не поймаешь», – напомнил поговорку Путин и попросил правительство предоставить в порядке исключения возможность получения «ипотечных каникул» всем заемщикам.

Президент добавил, что эту инициативу уже одобрил Центробанк России.

Как сообщал РИА «Новый День», Путин предложил ввести в России «ипотечные каникулы» – отсрочку по платежам заемщикам, которые попали в трудную жизненную ситуацию – в ходе своего послания Федеральному собранию 20 февраля. Спустя неделю президент РФ поручил кабмину и Банку России внести изменения в законодательство для предоставления гражданам «ипотечных каникул». Срок выполнения данного поручения – 1 июля 2019 года. На следующий день в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Его соавторами стали видные представители всех парламентских фракций, отмечала пресс-служба парламента.

Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер. Рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней. «Ипотечные каникулы» станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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