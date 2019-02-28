В едином порыве: в Госдуму внесен законопроект об «ипотечных каникулах»

В Госдуму внесен законопроект об «ипотечных каникулах», который стал первым из документов, направленных на выполнение социальных инициатив президента РФ Владимира Путина. Как сообщила пресс-служба Госдумы, соавторами документа стали видные представители всех парламентских фракций.

«Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер», – сообщил парламентским журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что «рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней». «Ипотечные каникулы» станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30 процентов», – сказал Володин.

В числе соавторов законопроекта – спикер Госдумы, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, первый заместитель председателя Государственной Думы от КПРФ Иван Мельников и руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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