Депутаты предложили продлить дачную амнистию до 2022 года

В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года. Кроме того, действие документа предлагается расширить. Об этом сообщил глава комитета парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Если законопроект будет принят, то граждане смогут еще три года оформлять права на жилье и садовые дома, а также жилые строения в прежнем упрощенном порядке. При этом владелец дачи может подать все необходимые документы в органы регистрации самостоятельно.

Для тех строений, возведение которых началось до 4 августа 2018 года, будет достаточно уведомления об окончании строительства, отправленного в органы местного самоуправления. Проверка объекта также будет проходить по упрощенным правилам.

При этом местные власти обяжут сообщать гражданам о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках и о процедуре оформления прав на них. По словам Крашенинникова, в законодательство в последнее время вносится столько изменений, что разобраться в новых правилах рядовому гражданину становится все сложнее.

Напомним, «дачная амнистия» была впервые введена в 2006 году. Затем ее продлевали трижды.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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