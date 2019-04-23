Россияне спешат избавиться от дач, чтоб не платить налоги

В России растет число желающих продать загородную недвижимость. При этом спрос на покупку дачи снижается. Эксперты связывают это с тем, что в скором времени по новым правилам за дом придется платить налог, поэтому дачники спешат избавиться от недвижимости.

Предложение о продаже дач в России в первом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,9%, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков сервиса по продаже недвижимости. При этом спрос за этот период вырос лишь на 0,7%.

По мнению экспертов, избавляться от домов собственников стимулирует дачная реформа. Владельцы не хотят регистрировать недвижимость по новым правилам, тогда им придется платить налоги.

«Дача всегда была для россиян вариантом дешевого отдыха. Однако в последние годы содержание дачи серьезно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, – говорят аналитики. – Сегодня все больше людей стремятся продать дачу, все меньше – купить».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.04.19

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