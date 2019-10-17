Взыскивать долги с дачников в России стало проще

В России упрощена процедура взыскания долгов с дачников в пользу садоводческих товариществ. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс вступили в силу 17 октября.

Ранее представителям садоводческих товариществ приходилось подавать иск в суд, а сам процесс мог длиться месяцами. Теперь задолженность можно взыскать через мировой суд, который выписывает соответствующий приказ. Заявитель направляет документ в банк, который списывает средства со счета или карты должника.

Как отметил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, в настоящее время злостным неплательщиком является каждый десятый садовод. Многие накопили долги в размере более 50 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

Добавим, что, по данным июльского опроса ВЦИОМ, у 42% горожан в России есть дача или загородный участок. За последние пять лет их число сократилось на 4%. Из респондентов, у которых нет дач, 52% признались, что хотели бы иметь свой загородный участок или дом. Большинству из них (59%) дача нужна, чтобы выращивать там овощи и фрукты для себя и своей семьи. 48% хотели бы использовать ее для отдыха, 30% обустроили бы у себя газоны, клумбы, пруды и другие декоративные сооружения, 5% выращивали бы там овощи и плодово-ягодную продукцию на продажу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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